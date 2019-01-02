إيرادات نادي تشلسي السنوية تتخطى نصف مليار دولار

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أول من أمس، أن إيراداته تخطت نصف مليار دولار (562 مليون دولار) عن موسم 2017-2018، وذلك بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وبيع بعض اللاعبين. وأشار النادي اللندني، المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، إلى تحقيق أرباح وصلت إلى 78 مليون دولار في الموسم الماضي.

وارتفع رقم أعمال النادي بنسبة 22.7% في 2017-2018، مقارنة مع الموسم الذي سبقه، بفضل إيرادات وصلت إلى 143 مليون دولار جراء بيع لاعبين، والمشاركة في دوري الأبطال (خرج الفريق من ثمن النهائي)، التي درت على خزائن النادي بفضل النقل التلفزيوني 60 مليون دولار.

واستفاد النادي أيضاً من الصفقة الكبيرة التي وقعها مع شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية، التي تقدر قيمتها بـ78 مليون دولار سنوياً.

وتتضمن الإيرادات بيع مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا إلى أتلتيكو مدريد، والصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد، والهولندي ناثان آكي إلى بورنموث، وانتقال الكولومبي خوان كوادرادو إلى يوفنتوس الإيطالي.

لكن الحسابات التي أقفلت في 30 يونيو 2018 لا تتضمن تعويضات دفعها النادي لمدربه السابق، الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي، بعد حلول فريقه في المركز الخامس الموسم الماضي، وعدم تأهله بالتالي إلى دوري الأبطال هذا الموسم.