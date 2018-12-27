أندرسون يدافع عن لقبه أمام نادال في تنس مبادلة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

بدأ الجنوبي الأفريقي كيفن أندرسون حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وتفوق في إفتتاح النسخة 11 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في العاصمة أبوظبي، على الكوري شان شونج بمجموعتين مقابل واحدة ، ليتأهل الى مواجهة الإسباني رفائيل نادل المصنف الثاني عالميا في الدور نصف النهائي من البطولة، وكما تفوق الروسي كارين خاشانوف المصنف الـ 11 عالميا على النسماوي دومنيك ثيم المصنف الثامن، وسيلتقي خاشنوف بالصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في نفس الدور اليوم.

وجاءت المواجهة الاولى التي جمعت بين أندرسون وشان شونج قوية وأستمتع بها الجمهور الحاشد،وكان التقدم في الأول لصالح شان الذي الذى كسب المجموعة الأولى 7/6، وعاد البطل السابق بقوة وكسب المجموعة الثانية 6/2، ليحتكم اللاعبان لمجموعة حاسمة أنتهت لصالح أندرسون بجدارة 6/1.

وفي المباراة الثانية تفوق الروسي كارين خاشنوف على دومنيك ثيم بمجموعتين نظيفيتن بواقع 7/6 و 6/3، وشهدت المواجهة بين المصنفين الـثامن والـ 11 عدد من اللقطات الفنية التي استمتع بها الجمهور الذي حضر اللقاء.

ويشهد برنامج اليوم 3 مواجهات قوية، سيلتقي في المباراة الاولى دومنيك ثيم و شان شونغ في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في الساعة الثالثة بعد الظهر، وتعقبها المواجهة التي تجمع بين نادال وأندرسون في تمام الساعة الخامسة مساء، ويختتم اليوم الثاني بلقاء ديوكفيتش و كارين خاشنوف في تمام الساعة السابعة مساء.

وبعود اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا،والمتوج ببطولة مبادلة 3 مرات، اليوم الجمعة للظهور مجددا في بطولة مبادلة العالمية للتنس.

وكان ديوكوفيتش مشاركا في بطولة العام الماضي بأبو ظبي، لكنه اضطر للانسحاب، بعد أن وصل بالفعل إلى الإمارات ، وذلك بسبب اصابته المستمرة في الكوع التي استبعدته من البطولة منذ بطولة ويمبلدون عام 2017.

وبعد تعافيه بالكامل من اصابته في الكوع عقب خضوعه لجراحة ناجحة في فبراير شباط اصبح الصربي الذي يبلغ من العمر 31 عاما يضم 14 لقبا من البطولات الاربع الكبرى لاسمه بعد فوزه ببطولة ويمبلدون وبطولة امريكا المفتوحة للتراجع وعاد الى قمة ترتيب الرجال.

وقال ديوكوفيتش في المؤتمر الصحفي، "انا سعيد بالتواجد في ابوظبي، أنني في حالة جيدة، مقارنة بالعام الماضي "لقد مر 12 شهرا مثيرة". وأوضح "لقد علمني هذا الموسم الكثير عن نفسي كلاعب تنس وكشخص، كان علي أن أحفر عميقاً بكل معنى الكلمة لكي أحاول فعلاً تبديل الاوضاع لصالحي من ناحية التنس، وكان علي أن أفهم حقًا لعبتي من كل الجوانب للوصول إلى ما أنا عليه الآن".

جاهزية للمنافسة على اللقب

أكد الإسباني رافائيل نادال اللاعب الأكثر نجاحا في تاريخ مبادلة مع أربعة ألقاب، إلى أنه قادر على المنافسة على البطولات الكبرى، ومنها بطولة مبادلة،وقال إنه يشعر بالتفاؤل وهو يستعد افتتاح مشواره مع نهايةالموسم في بطول مبادلة العالمية للتنس اليوم الجمعة في مركز التنس الدولي في أبو ظبي.

وقال اللاعب الاسباني البالغ من العمر 32 عاما عن استعداداته لبطولةأبو ظبي "بدأت منذ أسبوعين،أنا سعيدا بالعودة إلى اللعب فيب أبوظبي، لدي الكثير من الثقة، وسعيد لبدء موسم جديد.

وقال "كان النصف الثاني من العام قاسيا من حيث الاصابات، لكن هذا يحدث وهذا جزء من مسيرتي في التنس، أحاول أن أكون هادئًا، وأعمل بالطريقة الصحيحة،أعرف أن الأمور ليست سهلة.

وسيواجه نادال حامل اللقب كيفن أندرسون في مباراة الدور قبل النهائي، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

سيرينا وليامز: نسعى الى تعزيز الرياضة النسائية

وأعربت سيرينا وليامز" بطلة جراند سلام (23 ) مرة و التي شاركت في أول مباراة نسائية في البطولة العام الماضي العام إنها سعيدة بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، والمشاركة أمام شقيقتها فينوس، وتأمل أن تساعد مع شقيقتها فينوس على تعزيز رياضة النساء في جميع أنحاء العالم، قد بذلنا الكثير من أجل رياضة النساء، لذلك من الرائع حقًا مواصلة رحلتنا وإحضارها هنا إلى أبوظبي".

ومن ناحية اخرى قام أمس اللاعبون في البطولة بتوقيع كرات التنس كبيرة الحجم، والتي سيتم توزيعها طوال البطولة على الحاضرين المحظوظين، وذلك في قرية التنس بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي .