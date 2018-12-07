الثنائي كاتلر وغرين يتدرّبان في دبي استعداداً لمعرض بناء الأجسام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك أول من أمس، بطلا بناء الأجسام الأبرز على الساحة العالمية، المحترفان جاي كاتلر وكاي غرين، في تمرين ثنائي جمعهما معاً ضمن موقع استثنائي يطلّ على أحدث وجهات دبي الترفيهية، جزيرة «بلو واترز».

وجاءت هذه الخطوة قبيل الظهور المرتقب للبطلين في معرض دبي لبناء الأجسام الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي المنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي اليوم وغداً. وسينضم كاتلر وغرين إلى قائمة كل النجوم ضمن هذه الفعالية المخصصة لبناء الأجسام واللياقة البدنية في نهاية الأسبوع، حيث سيجتمع عشرات الآلاف من عشاق اللعبة من منطقة الشرق الأوسط للاستمتاع بالمئات من عروض الهدايا المجانية، ومنافسات اللياقة البدنية، واللقاءات المباشرة، وجلسات الحوار، وغيرها الكثير.