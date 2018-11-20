«السيدة العجوز» تطارد مبابي وأسينسيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يراقب الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان للحصول على خدمات أحدهما في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن «يوفنتوس يراقب أسينسيو ومبابي، تحسباً لرحيل ثنائي السيدة العجوز، الأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وتابعت أن «يوفنتوس قد يتخلى عن خدمات باولو ديبالا، حال حصوله على عرض مالي يصل إلى 140 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأشارت إلى أن «يوفنتوس سيجد مواجهة شرسة من ريال مدريد الإسباني، حال قرر دخول سباق الحصول على خدمات كيليان مبابي».