سولاري مدرباً لريال مدريد حتى نهاية الموسم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ريال مدريد حسم موقف الأرجنتيني سانتياغو سولاري، من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بعدما نجح في اجتيار أزمة الفريق الملكي، التي سقط فيها مع جولين لوبيتيجي، المدرب السابق.

وقرّر الريال تعيين سولاري مديراً فنياً مؤقتاً، بعد سلسلة نتائج سلبية للوبيتيجي، انتهت بهزيمة مذلة (5-1) أمام برشلونة.

وقالت إن ريال مدريد قرر أن يكون سولاري مدرباً للفريق بصفة نهائية، إذ إن مصدر بالاتحاد الإسباني أكد أن النادي الأبيض أرسل جميع الوثائق، لكي يصبح سولاري مدرباً نهائياً وليس مؤقتاً.

وقاد سولاري ريال مدريد في أربع مباريات حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز فيها جميعاً، وسجل الفريق بقيادته 15 هدفاً بينما استقبل هدفين فقط.