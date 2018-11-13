ألفيس لن يعتزل قبل اللعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد البرازيلي داني ألفيس، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لن يعتزل كرة القدم، من دون اختبار اللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال ألفيس، في تصريحات لصحيفة «تيليغراف»: «من المستحيل أن أنهي مسيرتي الكروية من دون اللعب في البريميرليغ». وتابع «الدوري الإنجليزي يقدم أفضل كرة قدم في العالم، بسبب احترام الجماهير للاعبين، والشغف الموجود داخل الملاعب».

وأضاف «إذا استطعت أن ألعب هناك، سيكون ذلك بمثابة الشيء المثالي بالنسبة لي، سأفعل ذلك بطريقة أو بأخرى».

وأوضح «الكثير من الأندية لا تملك لاعبين أفضل من باريس سان جيرمان، لكن النادي الباريسي يجب أن يرتقي بمستواه في أبطال أوروبا أمام عمالقة القارة».