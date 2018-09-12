عودة الكويت إلى الفروسية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتميّز النسخة الحالية من بطولة أميركا العالمية للفروسية بعودة الكويت إلى المنافسة بعد غياب طويل، بسبب الحظر من الاتحاد الدولي، وسيشارك في سباق القدرة الفارسان أحمد الرويشد، وحمود المطيري.

ويملك الرويشد رصيداً جيداً من الإنجازات، حيث حقق العديد من المراكز المتقدمة في سباق القدرة والتحمّل، وتأهل لهذه البطولة بعد رحلة موفقة من الإعداد والمشاركات الخارجية.

من جانب آخر، يشارك في تحكيم البطولة الدولي العُماني مفتاح الحراصي، وهو العربي الوحيد الذي تم اختياره.

وتؤكد استعانة الاتحاد الدولي بحكام عرب وخليجيين على تفوقهم في أكبر بطولات الفروسية، وخاصة في سباقات القدرة.