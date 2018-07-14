ذَا صن: مخاوف المشجعين تتحقق بسبب توقيت مونديال 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أكدت صحيفة ذا صن الانجليزية أن مخاوف المشجعين حول العالم تحققت بعد أعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً اقامة مونديال 2022 في الفترة من 21/نوفمبر حتى 18/ ديسمبر.

وقالت الصحيفة: "لقد تحققت أسوأ مخاوف مشجعي كرة القدم بعد أن تبين أنها ستكون بالفعل أول دورة شتوية من البطولة وستنتهي قبل أسبوع واحد من عيد الميلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو يدعم خطة زيادة عدد المنتخبات المشاركة لكن ذلك سيكون صعباً في ظل التوقيت الذي اختاره الفيفا لأقامة الدورة في أشارة من الصحيفة لإمكانية تداخل البطولة مع عيد الميلاد.

وقال إنفانتينو: سنقرر ما إذا كان 48 أو 32 منتخباً في الأشهر القليلة القادمة، يجب أن نجري مناقشات مع الباد المستضيف، ثم سنقرر بهدوء وبهدوء ما هو القرار عموماً في الوقت الحالي بطولة كأس العالم القادمة ستضم 32 فريقاً".