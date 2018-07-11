"الريال" و"البارسا" يقدمان الدعوة لاطفال الكهف ومدربهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه ناديا ريال مدريد وبرشلونة الدعوة للأطفال الإثني عشر ومدربهم الذين تم إنقاذهم من كهف في تايلاند لمشاهدة مباراة في سنتياغو برنابو وفي كامب نو في الموسم الجديد من أجل تكريمهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الأسبانية اليوم أن ادارة النادي الملكي كانت تتابع الحادث عن كثب عن طريق سفير إسبانيا في تايلاند، السيد إميليو دي ميغيل منذ أن تم الأعلان عن أنهم محاصرين في أحد الكهوف.

وأوضحت الصحيفة أن إدارتا الريال والبارسا تدركان أن الأولولية في الوقت الحالي هو تعافي الأطفال على أن يتم التواصل معهم قريباً من أجل رؤية إي من المباريات التي تناسبهم لحضورها من داخل الاستاد.