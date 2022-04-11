فلكي سعودي: المسلمون سيصومون رمضان مرتين في 2030

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الفلكي السعودي، الدكتور خالد الزعاق، أمس، أن المسلمين في جميع أنحاء العالم سيصومون شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وقال الدكتور الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية»، مبيناً أنه «يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063".

وأضاف: "في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر 2030»، متابعاً بالقول: "بمعنى أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452".

وأوضح الدكتور الزعاق أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً، لافتاً إلى أن الشهر الفضيل يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ.