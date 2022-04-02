هل ليمين الطلاق كفارة؟

المصدر: مروة سليم - دبي

ورد سؤال عن تكلفة كفارة يمين الطلاق.. في الفيديو المرفق اجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

الإجابة في الفيديو المرفق.

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ورد سؤال عن تكلفة كفارة يمين الطلاق.. في الفيديو المرفق اجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/npKzT2vCpU — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2022

ماحكم من كان لا يصوم رمضان بدون عذر وكيف يقضي ما عليه من أيام وما كفارة افطاره؟

هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

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وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

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