أنت تسأل والحداد يجيب

المصدر: مروة سليم _ دبي

يقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية من خلال رسالة صوتية عبر واتس أب الإمارات اليوم 0501065704.

وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية فقط عبر رقم الواتس أب الموضح أعلاه على أن لا تتعدى مدة الرسالة الصوتية دقيقة واحدة فقط، لنتمكن من خدمتكم جميعاً.

وسنقوم بنشر الأسئلة والإجابات المرسلة عبر موقع الإمارات اليوم ومنصات التواصل الإجتماعي فيس بوك، تويتر وانستغرام، مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.

يقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية من خلال رسالة صوتية عبر واتس أب #الإمارات_اليوم 0501065704 على أن لاتتعدى الرسالة دقيقة واحدة

وسيقوم الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم.مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.#الإمارات_اليوم #رمضان_كريم #فتاوى #اسئلة دينية pic.twitter.com/wW27jNaQhE — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 1, 2022