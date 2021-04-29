5 نصائح لصحة الفم والأسنان خلال الصيام

المصدر: ديانا أيوب - دبي

قد لا تكون مسألة العناية بالفم من الأولويات في شهر رمضان المبارك، علماً بأن الأسنان تتأثر بحالة الامتناع عن تناول الطعام والماء لفترات طويلة، خصوصاً أن ساعات الصيام تصل إلى 14 ساعة في اليوم، وبالتالي من المهم الحفاظ على روتين معين في العناية، من أجل الحفاظ على أسنان صحية، لضمان صيام مريح وخال من الآلام.

يقدم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بسمة»، المنصّة الطبية لعلاج الأسنان، الدكتور شريف مسعود، خمسة إرشادات مهمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان، وتجنب بعض المشكلات المترتبة على الصيام كرائحة الفم والجفاف وغيرها.

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