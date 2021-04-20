5 أضرار لعدم تناول وجبة السحور

المصدر: ديانا أيوب - دبي

على الرغم من اقتصار عدد الوجبات في شهر رمضان المبارك على وجبتين هما الإفطار والسحور، إلا أن عدداً كبيراً من الصائمين يركزون على وجبة الإفطار، وتناول الحلويات في ما بعد، ويمتنعون عن تناول وجبة السحور، وذلك لأسباب عدة، أبرزها تجنب الاستيقاظ في منتصف الليل. فيما تؤكد رئيس قسم التغذية في وزارة الصحة، لطيفة راشد، على أهمية تناول وجبة السحور، لما لها من فوائد في تأمين الطاقة للجسم، والوقاية من الجوع، إلى جانب ضمان حصول الجسم على كل احتياجاته من الحصص الغذائية المتنوعة، وقدمت خمسة أضرار تنجم عن عدم تناول وجبة السحور:

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.