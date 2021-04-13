5 نصائح لتجنّب التعب في أول أيام الصيام

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يعاني الصائم في الأيام الأولى للصيام من التعب والإرهاق، وذلك بسبب الامتناع عن الطعام لساعات طويلة والتغيير في النظام الغذائي اليومي، وللتغير المفاجئ في أسلوب الحياة الذي يحتاج الجسم الى بضعة أيام حتى يعتاده ويتأقلم معه. وغالباً ما يكون البرنامج اليومي متضمناً الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. وأكدت رئيس قسم التغذية في وزارة الصحة، لطيفة راشد، ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي، لأنه يعتبر الأهم في تفادي التعب وفي جعل الصيام صحياً لمدة شهر متكامل دون أن يشعر الجسم بالإرهاق. وقدمت خمس نصائح أساسية يمكن اتباعها لتجنب التعب خلال الأيام الأولى من الصيام.

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