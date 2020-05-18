5 إرشادات لتناول الأدوية في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أكدت الأستاذ المساعد في قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية في جامعة العين، الدكتورة ظلال جابر، أن شهر رمضان المبارك يفرض على المرضى الذين يتناولون الأدوية باستمرار تغيير مواعيدها، مشيرة إلى أن بعض المرضى لا يدركون طريقة تغيير مواعيد الأدوية، فيقومون بذلك من تلقاء أنفسهم، ما قد يؤدي إلى فقدان الفائدة المرجوة من العلاج، إضافة إلى إمكانية التسبب في مضاعفات خطرة.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تغيير موعد الدواء في شهر رمضان، مقدمة هنا خمسة إرشادات مهمة لتغيير مواعيد تناول الأدوية في رمضان.

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