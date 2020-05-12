5 إرشادات من أجل سحور صحّي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

لا يُعير بعض الصائمين وجبة السحور أهمية كبيرة في النظام الغذائي الرمضاني، فمنهم من يقوم بتعجيل السحور وتناول وجبة خفيفة قبل النوم، أو من يقومون بالتخلي عن هذه الوجبة من أجل كسب ساعات من النوم وعدم تغيير نظام النوم. وأكدت أخصائية التغذية في «نستله» جُمانة الدباغ، أن السحور وجبة مهمة جداً، كونها توفر القوة والطاقة والحيوية للجسم، فهي مصدر رئيس للطاقة قبل البدء بالصيام لساعات طويلة في اليوم التالي. ولفتت الى أن أهميتها تكمن في كونها توفر العديد من العناصر الغذائية المهمة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشخص في اليوم التالي. وقدمت خمسة إرشادات أساسية لوجبة السحور.

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