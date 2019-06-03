5 نصائح تحمي من «التلبك المعوي» خلال أيام العيد

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تكثر العزائم والزيارات خلال أيام العيد، ويتناول كثيرون حلويات متنوعة، إضافة إلى العودة إلى النظام الغذائي المعتاد ما قبل رمضان بشكل مباشر، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالتلبك المعوي والارتجاع، وغيرها من الحالات المزعجة. وينصح الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور مازن حميد، بضرورة العودة إلى الحياة الروتينية بشكل تدريجي، والبدء بتناول وجبتين فقط في أول أيام العيد، مع الاعتماد على أغذية معينة، واستبعاد أخرى، لضمان عمل الجهاز الهضمي دون أي مشكلات.

وهنا خمس نصائح يقدمها الدكتور مازن لأول أيام العيد، يرجى الضغط على هذا الرابط.