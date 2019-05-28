5 إرشادات للتخفيف من صداع الشقيقة في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

غالباً ما يواجه الصائم الصداع في أثناء النهار، بسبب الكثير من العادات الغذائية التي تتغير، الى جانب الامتناع عن تناول الكافيين والمنبهات. وأكد الاستشاري في طب الأعصاب، الدكتور قيصر زحكا أن صداع الشقيقة هو من أكثر أنواع الصداع التي يواجهها الناس في رمضان، الى جانب الصداع التوتري، وذلك نتيجة أسباب كثيرة ترتبط بالعادات اليومية، وأبرزها قلة ساعات النوم والقلق، مشيراً الى أن صداع الشقيقة هو صداع يعانيه الناس نتيجة استعداد وراثي عائلي. وقدّم أبرز خمس نصائح يمكنها التخفيف من تفاقم حالة صداع الشقيقة في رمضان.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.