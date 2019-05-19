5 نصائح لصيام الخاضعين لتكميم المعدة

المصدر: ديانا أيوب - دبي

نظام خاص يفترض على الأشخاص الذين خضعوا لعملية تكميم المعدة اتباعه خلال الصيام، فيجب أن تكون وجباتهم مقننة، وهناك محاذير معينة لا يجب إهمالها في صيامهم، لأنها تعرّض صحتهم للخطر، وأهمها شرب السوائل الكافية.

ويؤكد الاستشاري في الجراحة العامة والمناظير، الدكتور خويلد حسن، أن على الأشخاص الذين خضعوا لعملية إنقاص الوزن وتكميم المعدة، اتباع خمس نصائح أساسية وضرورية في صيامهم، ليتجنبوا الجفاف أو ثبات الوزن، أو غيرها من الأعراض المزعجة التي ترافق عادات الأكل غير الصحي في شهر الصيام.

للإطلاع على الـ5 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.