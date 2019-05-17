5 نصائح لتخفيف مشكلات النوم في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يتأثر نوم الإنسان خلال شهر رمضان بسبب الصيام، حيث إن تناول الطعام في المساء بعد الامتناع عنه طوال النهار، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب زيادة نشاط عملية الأيض، وهو ما يمد المرء بشعور باليقظة، علماً بأنه عادةً تنخفض درجة حرارة الجسم ليلاً، ما يؤدي إلى الاسترخاء والشعور بالنعاس. أما الامتناع عن الطعام طوال اليوم، فيؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يسبب النعاس طوال اليوم. وهنا خمس نصائح يمكن التخفيف فيها من مشكلات النوم واضطراباته في شهر رمضان، لاسيما أن الآثار المترتبة على قلة النوم لا تنحصر بالتعب الجسدي بل تطال أيضاً الجانب النفسي.

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