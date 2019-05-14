5 نصائح لتثليج الأطعمة لولائم رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تكثر في شهر رمضان الكريم العزائم، التي غالباً ما تحتاج فيها السيدة الى إعداد أطباق كثيرة ومتنوعة تتطلب الجهد والوقت، لذا فإن التجهيز المسبق للعزائم من خلال تثليج الخضار واللحوم والحلويات يسهل مهمة تحضير الولائم. وقدمت لنا الشيف في «ميسان 15»، ريتا سويدان، خمس نصائح أساسية، لكيفية تثليج الخضار واللحوم والحلويات والاستفادة منها في إعداد الولائم بشكل أسرع، بالإضافة الى تقديمها الأنواع التي يمكن ان تثلج مسبقاً، والأنواع التي لا يصلح تثليجها، على أن تلتزم السيدة بوضع الأطعمة في أكياس مخصصة، وكتابة تاريخ التثليج عليها.