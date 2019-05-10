5 نصائح لسحور يقي من الجوع والعطش

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تكتسب وجبة السحور الكثير من الفوائد، كونها تمد الجسم بالطاقة خلال يوم الصيام الطويل الساعات، وتسهم في تخفيف الشعور بالجوع والعطش، كما أنها تقي من التعب والصداع، وتبعد الصائم عن الشعور بالخمول والكسل والحاجة للنوم. الى جانب ذلك، تعمل وجبة السحور على تنشيط الجهاز الهضمي، وتمنع فقدان خلايا الجسم، وتحافظ على مستوى السكر بالدم. لكن من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الصائمين هو تناول الكثير من الأغذية على وجبة السحور بطريقة غير صحية، الأمر الذي يجعل صيامهم أصعب أو يشعرون بالعطش والجوع، لذا فإن الالتزام بهذه النصائح يقي من الجوع والعطش لساعات طويلة.

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