5 نصائح للصائمين الصغار

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يرغب أطفال في البدء بالصيام في عمر مبكر، تقليداً لذويهم، ولذا ينبغي على الأهل الاهتمام بتفاصيل الغذاء والوجبات التي تقدم للصغار خلال فترة الصيام، لأن أجسامهم تكون في مرحلة النمو.

وأكدت الأخصائية في الطب العام، الدكتورة أماني الممسي، أن الصغار يحتاجون إلى غذاء متوازن من مجموعات الكربوهيدرات والبروتين والفواكه التي تؤمن لهم الفيتامينات والمعادن، مشددة على أهمية تقديم الغذاء المتوازن للأطفال لضمان النمو الطبيعي والسليم، مع الابتعاد عن الأطعمة المصنعة التي تسبب البدانة. وتقدم أماني الممسي خمس نصائح مهمة لصيام صغار السن.

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