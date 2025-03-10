زيت الزيتون.. الذهب السائل الغني بالفوائد

يحمل زيت الزيتون قيمة غذائية عالية، ويعد من أساسيات النظام الغذائي المتوسطي منذ آلاف السنين، ونظراً إلى القيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها، أصبحت زراعة شجرة الزيتون تنتشر في مختلف دول العالم.

وبسبب الفوائد الكثيرة التي يحملها زيت الزيتون، أطلق عليه اسم السائل الذهبي، إذ تحتوي كل ملعقة طعام من زيت الزيتون، يصل وزنها إلى 13.5 غراماً، على 119 سعرة حرارية، وفيها 13.50 غراماً من الدهون، منها ما يقارب غرامين من الدهون المشبعة، إذ إن زيت الزيتون يتكون من 14% من الدهون المشبعة.

ويحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأحماض، ومنها حمض الفوليك والدهون الأحادية غير المشبعة، وأوميغا 9، علاوة على الأحماض الدهنية «أوميغا 6» و«أوميغا 3»، وفيتامين «إي»، وفيتامين «ك».

وينصح خبراء التغذية بإدخال زيت الزيتون على الحميات الغذائية، اذ يعمل على خفض الرغبة في تناول الطعام، لاسيما حين يتم تناوله على الريق، وينصح بتناوله بكميات متواضعة خلال الحميات، أي بمعدل ملعقة واحدة فقط، بسبب سعراته الحرارية المرتفعة.

وتساعد الأحماض التي توجد في زيت الزيتون على الوقاية من الإصابة بالسرطان، إذ تخفف الدهون غير المشبعة من تأثير الجينات السرطانية التي تحول الخلايا السليمة في الجسم إلى مسرطنة. كما يعمل على مكافحة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي وسرطان القولون.

وأثبتت دراسات أن تناول نصف ملعقة من زيت الزيتون على نحو يومي، يؤمن الحماية من أمراض القلب، ويسهم في خفض الكوليسترول الضار، ويحث الجسم على إفراز الهرمونات الصفراء التي تساعد في الوقاية من الإصابة بحصوات المرارة، ويحسن عمل الكبد.

كما يساعد زيت الزيتون مرضى السكري في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتعمل الدهون الأحادية غير المشبعة على الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية، لذا ينصح مرضى السكري بإضافة زيت الزيتون لنظامهم الغذائي اليومي.

. 119 سعرة حرارية تحتوي عليها كل ملعقة طعام من زيت الزيتون.

. يحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأحماض والدهون الأحادية غير المشبعة.