5 أخطاء يقع فيها الرياضيون خلال رمضان

يسعى الرياضيون في شهر رمضان المبارك إلى الحفاظ على لياقتهم والبرنامج الخاص بهم من خلال التعديل بجدول التمارين، لكن يقع بعضهم في العديد من الأخطاء، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من المعايير الخاصة بمواعيد التمارين وقوتها.

وأكد الأخصائي في التغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور وائل موسى، أهمية المحافظة على الرياضة المتوازنة، وتناول الكميات الكافية من البروتين، والالتزام بنظام صحي، مشيراً إلى خمسة أخطاء قد يقع فيها الرياضيون، وينبغي تلافيها بشكل أساسي من أجل صحة الجسم.

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