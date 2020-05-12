كفتة الدجاج بالجبن والفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

يمكن تحضير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق باستخدام الدجاج، أحدها هو الكفتة، التي تمتاز بطعمها اللذيذ والشهي؛ لذلك يقبل على تحضيرها وتناولها كثيرون، كما أنّ تحضيرها سهل وبسيط وسريع.

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