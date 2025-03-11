"دبي الخيرية" توزع 336 ألف وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها في 10 أيام

نجحت جمعية دبي الخيرية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك في توزيع 336 ألف وجبة إفطار على الصائمين داخل الدولة وخارجها وذلك في إطار مبادرتها الرمضانية السنوية "إفطار صائم".

وقدمت الجمعية 25 ألف وجبة إفطار يوميا للصائمين من شرائح العمال وذوي الدخل المحدود داخل الدولة بحصيلة إجمالية بلغت 250 ألف وجبة في الثلث الأول من الشهر المبارك، في حيت وزعت 86 ألف وجبة إفطار خارج الدولة بمعدل 8600 وجبة يوميا.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن "إفطار صائم" تعد مبادرة رئيسة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية تُطلقها "دبي الخيرية" خلال شهر رمضان المبارك ضمن أجندة حملتها الرمضانية السنوية "يدوم الخير"، والتي يستفيد منها مئات الآلاف من الصائمين في الإمارات وحول العالم ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التكافل والتضامن في المجتمع الإماراتي وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات .

وبدأت الجمعية منذ اليوم الأول من رمضان بتوزيع وجبات الإفطار في 31 موقعا تنوعت بين باحات المساجد والمساكن العمالية والمناطق المتواجد بها العمالة في إمارة دبي مع مراعاة أعلى معايير الصحة والسلامة والجودة، كما تقوم بتوزيع وجبات الإفطار في 12 دولة.

وأوضح السويدي، أن الحملة الرمضانية تشتمل على أربعة مشاريع أخرى موسمية رئيسة إضافة إلى إفطار صائم هي المير الرمضاني وفرحة يتيم وزكاة الفطر وزكاة المال إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الخيرية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع "المير الرمضاني" استفاد منه أكثر من 7000 شخص داخل الدولة في الثلث الأول من الشهر الكريم.

ودعا السويدي المحسنين والداعمين إلى مواصلة العطاء لدعم مشاريع الجمعية وتحقيق أهدافها الإنسانية.