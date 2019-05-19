«إقامة دبي» توفر وجبات لإفطار 350 صائماً يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والخيرية، طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل، وإحياء قيم التكافل والتراحم بين كل فئات المجتمع، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين في أجواء رمضانية، تجسد القيم الإسلامية النبيلة القائمة على التسامح والعادات الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفرت إقامة دبي وجبات إفطار يومية لنحو 350 صائماً، طوال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيس بالجافلية، حيث أقامت الإدارة خيمة لإفطار العمال الموجودين على رأس عملهم والمتعاملين، إضافة إلى الجمهور من جميع الجنسيات، ويأتي هذا الإفطار ضمن مبادرة «إفطار صائم» التي تنظمها إقامة دبي متمثلة بقطاع الموارد البشرية والمالية للعام الرابع على التوالي، بمشاركة موظفي الإدارة من مختلف القطاعات.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، إن «العمل الخيري في رمضان له طعم آخر، ليس كالعمل الخيري في سواه، فللنفوس في رمضان إقبال على الخير لا يكون في غيره في العادة، ومن يوفق للعمل فيه فقد فاز بمرضاة الله، نسأل الله فيه أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يسخرنا لعون من نستطيع».