أميركا توافق على تصدير «إتش 20» إلى الصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وافقت على قيام الشركة ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة طراز «إتش 20» إلى الصين، وجاء في منشور بثته الشركة أن الحكومة الأميركية أكدت للشركة اعتزامها إصدار تراخيص التصدير، في حين تأمل الشركة بدء تصدير الرقائق إلى الصين في القريب العاجل.

يذكر أن هوانغ التقى أخيراً الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وعدداً من صناع السياسة الأميركيين، في حين يزور الصين حالياً لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك.