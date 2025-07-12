الطاقة الشمسية تتصدر مصادر الكهرباء في أوروبا

تصدّرت الطاقة الشمسية، للمرة الأولى على الإطلاق، قائمة مصادر الكهرباء في أوروبا خلال يونيو الماضي، حيث بلغت حصتها 22.1% من الإنتاج، متقدمةً على الطاقة النووية (21.8%) وطاقة الرياح (15.8%)، فيما حل بالمراكز التالية الغاز (14.4% من المجموع) والطاقة الكهرومائية (12.8%)، بحسب تقرير صادر عن مركز «إمبر» البريطاني للبحوث.

وأفاد التقرير بأن 13 دولة على الأقل حطمت أرقامها القياسية في إنتاج الطاقة الكهروضوئية، بفضل استمرار نشر الألواح الشمسية وكثافة أشعة الشمس في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال الربيع الماضي من عام 2025.

كما بلغت طاقة الرياح مستويات قياسية، إذ بلغت نسبتها 15.8% من إنتاج الكهرباء في يونيو و16.6% في مايو، بعد بداية صعبة لهذا العام بسبب ظروف الرياح غير المؤاتية.

ونتيجة لذلك، لم تُنتج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم مثل هذه الحصة الضئيلة من الكهرباء في أوروبا، حيث بلغت نسبتها 6.1%، وفق مركز «إمبر».

وانخفضت نسبة توليد الكهرباء من الفحم في الدولتين الأكثر اعتماداً على هذه الطاقة الأحفورية، أي ألمانيا وبولندا، خلال الشهر الماضي إلى 12.4% و42.9% على التوالي. ومع ذلك، وبينما يتزايد الطلب الإجمالي على الكهرباء، فإن الوقود الأحفوري، خصوصاً الفحم والغاز، لا يشهد انخفاضاً، إذ ولّد في نهاية المطاف 23.6% من الكهرباء في أوروبا خلال يونيو 2025، مقارنةً بـ22.9% في مايو 2024.

وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في استخدام الغاز مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ويعزى ذلك تحديداً إلى انخفاض توافر الطاقة الكهرومائية، بحسب «إمبر».

. 13 دولة أوروبية حطمت أرقامها القياسية في إنتاج الطاقة الكهروضوئية.