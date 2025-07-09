انخفاض الصادرات الألمانية إلى أميركا

تعاني التجارة الخارجية الألمانية حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية في السوق الأميركية المهمة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 7.7% في مايو الماضي، مقارنة بأبريل السابق، وبنسبة 13.8 مقارنة بمايو 2024، ووفقاً لبيانات أولية، بلغت قيمة السلع الألمانية المصدرة للولايات المتحدة، في مايو الماضي، 12.1 مليار يورو، وهي أدنى قيمة منذ مارس 2022.

وبوجه عام انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 1.4 في مايو 2025 مقارنة بأبريل السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 3.8%، وعلى أساس سنوي ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4% والواردات بنسبة 4.2%.