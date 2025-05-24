انخفاض عدد المنازل الجديدة في ألمانيا

تراجع عدد المنازل الجديدة في ألمانيا بنسبة 14.4% العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس.

وأرجع المكتب في فيسبادن التراجع إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتكاليف البناء.

وبحسب بيانات المكتب، تم خلال العام الماضي بناء 251 ألفاً و900 منزل جديد في جميع أنحاء ألمانيا، بتراجع قدره 42 ألفاً و500 منزل عن العام السابق عليه.

وأضاف المكتب: «كان هذا أول انخفاض كبير بعد أن بلغ عدد المنازل الجديدة مكتملة البناء 294 ألف منزل في الأعوام من 2021 إلى 2023». ووفقاً للمكتب، دفع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، العديد من المطوّرين والمستثمرين إلى التخلي عن خططهم.