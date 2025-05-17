الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد التوترات التجارية.

وأشار خبراء الاقتصاد في المنظمة الدولية إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.

وقال مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، شانتانو موخيرجي: «في هذه الأيام هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق». وأضاف للصحافيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام: «لقد كان وقتاً عصيباً للاقتصاد العالمي، ففي يناير الماضي كنا نتوقع عامين من النمو المستقر وإن كان دون المستوى، ومنذ ذلك الحين تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد».

وتتوقع الأمم المتحدة حالياً نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 2.4% هذا العام و2.5% العام المقبل، بانخفاض قدره 0.4 كل عام عن توقعاتها في يناير.