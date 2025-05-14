الصين تعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية ومنح «القارة» قروضاً للتنمية

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، خلال منتدى إقليمي كبير في بكين، أنّ بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن «المواجهة بين الكتل».

وفي خطاب ألقاه خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لـ«منتدى الصين - سيلاك» (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، قال بينغ: «من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين، وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم»، مندّداً بتصرفات تنمّ عن «تنمّر وهيمنة»، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أن «لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية».

كذلك حذّر بينغ من أنّ «التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية».

وأضاف: «يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة».

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه «على الرّغم من بُعد الصين عن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإنّ الجانبين يتمتّعان بتاريخ عريق من التبادلات الودّية»، مشبِّها القمّة بـ«شجرة عظيمة صامدة».

وتعهّد بينغ بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار من أجل دعم «التنمية» في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كجزء من مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون، بما في ذلك في مجال البنى التحتية والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن بكين ستتعاون أيضاً مع المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات، فضلاً عن تعزيز التبادلات على غرار المنح وبرامج التدريب.

ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوماً بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلا فرضها.

ومن أبرز القادة المشاركين في «منتدى الصين - سيلاك»، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ودعا بيترو إلى «حوار بين الحضارات» يأخذ مصالح المنطقة في عين الاعتبار.

وقال إن «الحوار الأفقي، بدلاً من الحوار العمودي، يمكن بأن يكون خالياً من الاستبداد والإمبريالية ومن الأخذ والرد بين الحضارات».

وحتى الآن انضمّ ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق، البالغة قيمتها تريليون دولار.