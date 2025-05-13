عضو سابق بالكونغرس الأميركي يروي تجربته في السجن

تحدث عضو الكونغرس الجمهوري السابق، بوب ناي، الذي قضى 17 شهراً خلف القضبان، عن تجربته في السجن، وقدم مجموعة من النصائح لزميله السابق جورج سانتوس، المتوقع أن يقضي نحو سبع سنوات بتهم تتعلق بالاحتيال.

وفي مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، قال ناي، الذي كان يمثل ولاية أوهايو، إن دخول السجن شكّل صدمة كبيرة بالنسبة له، مشيراً إلى أنه كان مثل أي سجين آخر، وكان لديه الكثير من الأصدقاء.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

. بمَ شعرت عندما كنت على وشك دخول السجن بعد أن كنت عضواً في الكونغرس؟

.. يعتمد ذلك على نوعية السجن، لكن دعونا نرَ الحقيقة، فأنا كنت أعيش حياة مختلفة من حيث جدول الأعمال، والتعاطي مع الناس، فأنا لم أدخل إلى السجن ولا ساعة طيلة حياتي، ولهذا عندما تدرك في النهاية أنك ستسجن فعلاً، سيكون ذلك بمثابة صدمة لك.

. ما مدى القلق الذي سببه لك الشعور بأنك ستذهب إلى السجن؟

.. في الحقيقة ينهار عالمك فعلاً، فأنت تنتقل من رئيس لجنة في الكونغرس إلى السجن، ومن ثم تسمع قصصاً شتى حول ما يمكن أن تواجهه في السجن.

. كيف قمت بالاستعدادات من أجل السجن؟

.. التقيت مع واب هابل، وهو صديق بيل وهيلاري كلينتون، وتم سجنه لتورطه في فضيحة «وايت واتر»، حيث تعلمت منه كل شيء تقريباً، وعلمني ماذا أفعل، لأنه لن يكون هناك مكان خاص لي أو أي شخص أستدعيه إذا تعرضت للمضايقة.

. هل عرف جماعة السجن أنك قادم إليهم؟

.. الجميع عرفوا ذلك، لأن محطة «سي إن إن» الإخبارية تحدثت عن ذلك، وكان هناك غرف للتلفزيون في السجن، ولهذا عرف الجميع أنني قادم.

. هل تعتقد أنك لكونك سياسياً فأنت ستتعلم شيئاً من حياة السجن؟

.. أبلغني بوب هابل بأن أستخدم مهارات السياسة وحس الفكاهة، لكن أتجنب أشياء معينة، وبعد عملي 24 عاماً في العمل الحكومي، و11 سنة في الكونغرس، تمكنت من التعامل مع العامة وأصبحت أتعامل مع السجناء.

. كيف يمكن مقارنة السجن مع الكونغرس؟

.. أحببت الكونغرس، لكنه مكان غير مريح، وقد يكون مكاناً للصراع، وإذا تمكنت من التعايش مع الكونغرس فإنك ستتعايش أيضاً مع السجن لأن البشر هم البشر لا يختلفون، ويمكن أن يكون الكونغرس مكاناً غادراً لاشك في ذلك.

. كيف كانت تتم معاملتك في السجن؟

.. لقد صنعت الكثير من الأصدقاء، وكان هناك بعض الناس غير الودودين بالنسبة لي، وكان أيد ميزفنسكي، وهو والد زوج تشيلسي كلينتون، معي في السجن، وكان شخصاً محبوباً للغاية واعتدنا إطلاق النكات حول الترشح لحكام السجن.

. هل يتم النظر إليك دائماً باعتبارك عضواً في الكونغرس أم مجرد سجين عادي؟

.. سيتم تصنيفك كشخص ذي امتيازات، ولهذا سيتم النظر إليك باعتبارك صاحب امتيازات، وهو غير صحيح في السجن، وعليك أن تنفتح على نفسك، وأن تفكّر بعقل متّزن، وأن تحافظ على تواضعك.

. ما النصيحة التي يمكن أن تقدمها لجورج سانتوس باعتباره سيدخل السجن؟

.. أولاً ليس هناك إنترنت داخل السجن، لكن هناك بعض الأقرباء الذين يقومون بزيارتك، والنظام يعرف أين سيذهب جورج في نهاية المطاف.

وثانياً لن يكون له أي وزن في السجن باعتباره عضو كونغرس، ولذلك عليه التعامل مع الناس بتواضع، وشيء آخر أريد أن أنصحه به، أنه سيدخل السجن ويخرج منه وهو يعاني مشكلات نفسية، وهو ما يمكن أن يحدث لأي شخص، ولهذا عليه أن يطلب المساعدة للشفاء من المشكلات النفسية.

. سانتوس كان يخشى أن يتم استهدافه من قبل العصابات، لأنه صوّت على قانون أدى إلى سجنهم، فهل هذا خطر عليه؟

.. في اليوم الأول لوجودي في السجن أوقفني شخص، وقال لي: «هل شاركت في الموافقة على القانون الذي أدخلني السجن؟»، فقلت له أنا أيدت القانون ولا أتذكره، ثم تركته ومشيت. عن «بوليتيكو»