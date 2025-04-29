%43 من الخريجين التحقوا سريعاً بسوق العمل السعودية

كشفت بيانات المرصد الوطني للعمل في السعودية أن نسبة الخريجين، الذين التحقوا بسوق العمل في المملكة، خلال أقل من ستة أشهر من تخرجهم، بلغت 43%، وهو رقم يُعد من أعلى المعدلات في تاريخ سوق العمل السعودية، ويعكس نجاح «رؤية المملكة 2030» في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق بشكل مباشر وفعال، وأشار المرصد إلى أن هذه النسبة تأتي ضمن حراك اقتصادي واجتماعي أوسع، حيث شهد عام 2024 ارتفاع عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص إلى 2.45 مليون، بالتوازي مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية إلى 33.5%، وتُعد نسبة التوظيف السريع للخريجين مؤشراً على تطور البرامج التدريبية والمواءمة بين الجامعات ومتطلبات السوق، ما أسهم في تعزيز فرص التوظيف الفوري. وقال الخبير في الموارد البشرية، مقرن العنزي، إن «نسبة التحاق 43% من الخريجين بسوق العمل خلال أقل من ستة أشهر تعكس نجاح مبادرات المواءمة بين التعليم وسوق العمل»، مشيراً إلى أن «هذه النسبة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة خطط استراتيجية مدروسة لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية مبكراً». عن «عكاظ» السعودية