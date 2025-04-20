بكين تدشن مركزاً للحوسبة الاقتصادية الرقمية بقوة 1000 بيتافلوبس

دشنت الصين رسمياً، مركز بكين للحوسبة الاقتصادية الرقمية، الذي يعد من أبرز المشروعات التقنية في العاصمة الصينية؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الاقتصاد الذكي.

وأوضح مسؤول تقني في المركز، أن المنشأة الجديدة تعتمد على قوة حوسبة هجينة عالية الأداء تبلغ 1000 بيتافلوبس، حيث يعادل الـ«بيتافلوبس» الواحد نحو 1000 تريليون عملية حسابية في الثانية. كما تم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي وأدواته المتقدمة مع بنية الحوسبة والخوارزميات لتحقيق الأداء الأمثل.

ويُدار المركز بواسطة 21 موظفاً فقط في التشغيل والصيانة، بفضل اعتماده على منصة ذكية لإدارة العمليات ونظام توأم رقمي، يتيح إدارة ذكية وفعالة للمرافق والخدمات.

وأشار مسؤول في إدارة البيانات بحي تشاويانغ في بلدية بكين، إلى أن دور المركز لا يقتصر على توفير طاقة حوسبة هائلة فحسب، بل يسهم كذلك في تمكين آلاف الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من التحول الرقمي والتنمية المستدامة في البلاد.

إلى ذلك، أرسلت الصين ستة أقمار اصطناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء، أمس السبت، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وتم إطلاق الأقمار الاصطناعية الستة وهي من طراز «شيان 27» على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش 6» المعدل، ودخلت المدارات المحددة سلفاً بنجاح، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن المقرر أن يتم استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لاستكشاف بيئة الفضاء واختبارات التكنولوجيا ذات الصلة.

يذكر أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران رقم 570 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونج مارش».

وفي سياق الصين، فقد أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن إنفاق الموازنة العامة ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.2815 تريليونات يوان (نحو 1.01 تريليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وشهد الإنفاق على مجالات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف ومبادرات توفير الطاقة وحماية البيئة، نمواً ملحوظاً خلال المدّة ذاتها، بينما تراجعت إيرادات الموازنة العامة بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتسجل 6.0189 تريليونات يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات الوزارة.

. الـ«بيتافلوبس» الواحد يعادل نحو 1000 تريليون عملية حسابية في الثانية.