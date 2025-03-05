تهديد الاستقرار الاقتصادي

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن «أسفه العميق» لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، محذراً من أنه «يهدد بتعطيل التجارة العالمية»، و«يهدد الاستقرار الاقتصادي على جانبي الأطلسي».

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، أولوف جيل، في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة التدابير الحمائية التي تقوض التجارة المفتوحة والعادلة، وندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها والعمل على حل تعاوني قائم على أسس تعود بالنفع على جميع الأطراف».