خبير: إنجاب طفل واحد فقط في اليابان بحلول 2720

حذر خبير متخصص في «شيخوخة المجتمع» من أنه في غضون 695 عاماً، وبالتحديد في الخامس من يناير عام 2720، سيكون لدى اليابان طفل واحد فقط إذا استمر معدل المواليد على مساره الحالي.

وتظهر توقعات الأستاذ في مركز أبحاث الاقتصاد والمجتمع المسن بجامعة «توهوكو»، هيروشي يوشيدا، أنه بحلول الموعد المتوقع، لن يكون لدى اليابان سوى طفل واحد يبلغ 14 عاماً أو أقل.

ويُصدر يوشيدا - الذي يحتفظ بعدّاد يوفر تاريخاً تقديرياً لوقت انخفاض عدد الأطفال في البلاد - تقديرات في كل أبريل منذ عام 2012، ويتم حساب المحاكاة باستخدام المعدل السنوي لانخفاض عدد السكان بين الأطفال، بناء على الفرق بين العدد في أبريل من العام السابق والعدد الحالي.

أحدث توقعاته هذه، التي تفترض معدل انخفاض سنوي في معدل المواليد بنسبة 2.3% في أبريل الماضي، تدفع عقارب الساعة بأكثر من 100 عام، مقارنة بالتنبؤ في عام 2023، ويستمر معدل المواليد في اليابان بانخفاض سريع.

وتُظهِر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن المعدل انخفض إلى 1.20 في عام 2023، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وفي طوكيو انخفض المعدل الذي يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تُنجبهم المرأة إلى أكثر من ذلك بكثير.

ويُعتقد أن جزءاً من سبب الانخفاض يرجع إلى حقيقة أن عدداً أقل من السكان يتزوجون.

ووفقاً لتقرير تعداد عام 2020، فإن نحو 28% من الرجال في سن الـ50 لم يتزوجوا أبداً، بينما كانت النسبة نحو 17.8% للنساء، ويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة بالماضي، ففي عام 1990، كان الرقم منخفضاً إلى نحو 5.6% للرجال، و4.3% للنساء.

وظلت الأعداد دون حاجز 800 ألف طفل منذ عام 2022، وتراجع عدد السكان، ومن بينهم المقيمون الأجانب، بنحو 831 ألفاً و872 شخصاً، مع زيادة عدد الوفيات على أعداد المواليد.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت أبكر بكثير من توقعات المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي الحكومي، التي قدّرت أن أعداد المواليد ستتراجع إلى أقل من 760 ألفاً في عام 2035.

كما سجل عدد الوفيات رقماً قياسياً بلغ مليوناً و590 ألفاً و503 أشخاص، بحسب بيانات الحكومة، في حين انخفض عدد الزيجات إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عند 489 ألفاً و281 حالة زواج.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 187 ألفاً و798 حالة.

ولمكافحة انخفاض معدل المواليد في اليابان، يبحث صناع السياسات عن تدابير مختلفة لتشجيع الشباب على الزواج، وتُعد تطبيقات الزواج بمثابة وسيلة مساعدة محتملة للأفراد الذين يكافحون من أجل الحصول على شركاء محتملين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري العام الماضي أن واحداً من كل أربعة أزواج تحت سن الـ40 تزوجوا خلال العام الماضي، قد التقوا بشركائهم عبر مثل هذه التطبيقات.

وفي العام الماضي، أطلقت حكومة العاصمة طوكيو تطبيق زواج خاصاً بها، على أمل تقديم أداة لسكان طوكيو تقربّهم خطوة نحو الزواج. عن «جابان تايمز»