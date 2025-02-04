ترامب يتهم جنوب إفريقيا بـ «مصادرة أراضٍ».. ويقطع التمويل عنها

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جنوب إفريقيا بـ«مصادرة» أراضٍ، و«معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جداً»، معلناً قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.

وأصدر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، في يناير الماضي، قانوناً يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراضٍ من أجل المصلحة العامة، من دون تقديم أي تعويض على الإطلاق، وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين، لاسيما الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، وهو من أقرب مستشاري ترامب.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «جنوب إفريقيا تصادر أراضٍ وتعامل فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جداً»، وأضاف: «سأقطع أي تمويل مستقبلي لجنوب إفريقيا إلى حين إنجاز تحقيق كامل في هذا الوضع»، وتؤكد بريتوريا أن القانون لا يسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات بشكل تعسفي، ويجب عليها أولاً أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المالك، ومع ذلك تخشى بعض المجموعات من قيام وضع مماثل لما حدث في زيمبابوي المجاورة عندما صادرت الحكومة مزارع تجارية مملوكة للبيض، غالباً دون تعويض، بعد الاستقلال في عام 1980.

وتعد ملكية الأراضي قضية خلافية في جنوب إفريقيا، حيث لاتزال معظم الأراضي الزراعية مملوكة للبيض بعد ثلاثة عقود من نهاية نظام الفصل العنصري.