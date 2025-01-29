مبادرات دنماركية لمكافحة التمييز ضد سكان غرينلاند

قدمت الدنمارك مبادرات تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز ضد سكان غرينلاند في الدولة الاسكندنافية، حيث يتطلع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ضم الإقليم الشاسع في القطب الشمالي.

ومن بين المبادرات المقدمة، الحق في الحصول على جواز سفر غرينلاندي، وتسهيل الوصول إلى مترجمين فوريين، ومنح مساعدة للإبلاغ عن التمييز باللغة الغرينلاندية. وقال وزير الاندماج، كار ديبفاد بيك، في بيان: «من المهم بالنسبة للحكومة أن يتمكن سكان غرينلاند من العيش في الدنمارك من دون أن يتعرضوا للتمييز، وهو ما لا يحدث للأسف اليوم»، وكان ترامب قال إن أميركا «ستحصل على غرينلاند» التي تحتاج إليها بلاده بشدة لأسباب تتعلق بـ«الأمن الدولي».