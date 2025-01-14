4% معدل النمو المتوقع لاقتصاد مصر في العام المالي الجاري

توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري، الدكتورة رانيا المشاط، تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بنحو 4% خلال العام المالي الجاري. واستعرضت الوزيرة، خلال لقاء نظمته الهيئة الوطنية للصحافة، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، وأشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وأضافت أنه استمرت قطاعات اقتصادية عِدّة في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 12.2%، والسياحة بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نمواً بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%. عن «بوابة الأهرام» المصرية