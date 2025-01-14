مدرسة صينية تطلب من الطلبة توقيع تعهد بعدم مسؤوليتها عن «الانتحار»

تعرضت مدرسة ثانوية في الصين لانتقادات عنيفة، لأنها كانت تطلب من الطلاب كتابة رسالة يتعهدون فيها أنه إذا قتلوا، أو جرحوا أنفسهم، سيكون ذلك قرارهم الشخصي، وأن المدرسة ليس لها أي علاقة بالموضوع.

واقترحت هذا التعهد مدرسة «شويغاي» المتوسطة في بلدة «واهوا» بإقليم «غواندونغ» الجنوبي، وذكرت صحيفة «يانغتشنغ إيفيننغ نيوز» أن هذا التعهد انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشره أحد الوالدين، الذي قال إنه نبه السلطات أيضاً بشأنه.

ووسط ضغوط عامة، بدأت إدارة التعليم المحلية تحقيقاً قبل إصدار بيان، في 25 ديسمبر، حسبما ذكر التقرير، وتوصل التحقيق إلى أن المدرسة عقدت لقاءات للمناقشة في جميع الفصول في 23 ديسمبر حول موضوع «تقدير الحياة».

وبعد هذه اللقاءات بات مطلوباً من جميع الطلاب التوقيع على تعهد يتضمن ما وصف بأنه «محتويات غير لائقة»، وينص التعهد الذي يجب أن يوقع عليه الطلاب على الآتي: «أتعهد بأني سأقدر الحياة دائماً، وأحترمها، ولن أتخلى عن حياتي تحت أي ظرف من الظروف، وسأظل أكافح وأعمل بتفاؤل، وإذا ارتكبت أي عمل لإيذاء نفسي كالانتحار مثلاً، فإن المدرسة غير مسؤولة عن ذلك، فوالدي والمسؤولون عني لن يطالبوا بأي تعويض من المدرسة أو العاملين في المدرسة، كما أنهم لن يعملوا على إزعاج التعليم في المدرسة».

وقالت السلطات إنها حثت المدرسة على سحب رسالة التعهد هذه، وإلغاء التعهد المتضمن داخلها، وطلبت من إدارة المدرسة شرح الموضوع لطلابها وأولياء أمورهم.

وقالت إدارة التعليم: «نخطط في المستقبل لدفع جميع المدارس في المنطقة إلى تحسين أساليبها التعليمية والنفسية والاهتمام بالصحة النفسية للطلاب»، وأدى هذا التعهد إلى انتشار موجة من الانتقادات على الإنترنت. عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»