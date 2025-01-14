وزير خارجية اليابان يزور كوريا الجنوبية

التقى وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، أمس، نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، خلال زيارة يقوم بها وسط أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية، وقبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ أكثر من ست سنوات، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن الوزيرين عقدا محادثات قبل مؤتمر صحافي مشترك، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني الرئيس المؤقت، تشوي سانغ موك، بحسب وسائل إعلام محلية، ويخوض البلدان نزاعات قضائية يتعين حلها، على خلفية احتلال اليابان شبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.