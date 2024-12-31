«البوماك».. حفلات الزفاف في الشتاء فقط

يشتهر سكان قرية ريبنوفو البلغارية، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بإقامة حفلات الزفاف خلال فصل الشتاء فقط على خلاف العديد من القرى والبلدات الأوروبية التي تنظم الأعراس في أيام الصيف الدافئة.

وأخيراً احتفلت سيلفي كيسيلوفا (21 عاماً)، وهي عروس من الأقلية المسلمة في البلاد التي يطلق عليهم شعب «البوماك»، بحفل زفافها مع عريسها كادري بيتاريف (23 عاماً)، حيث أقاما عرساً حضره معظم أهالي القرية.

وتعيش أقلية «البوماك» المسلمة في بلغاريا وشمال شرق اليونان وشمال غرب تركيا.

وتطلق الحكومة البلغارية اسم «المسلمين البلغار» رسمياً على شعب «البوماك»، الذي يتميز بثقافة وتقاليد غنية ومتنوعة، كما تتميز لغته بكونها شفوية فقط وغير مكتوبة، ما يجعل تاريخه في الظل مجهولاً من قبل العالم.