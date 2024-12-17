«طقوس» غريبة في إحدى الشركات الصينية

انتشر فيديو حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين يُظهر موظفين يستلقون على الأرض للترحيب بأحد رؤساء شركة يعملون فيها، مسلطاً الضوء على طقوس غريبة ضمن أماكن العمل في بعض الشركات بالصين.

ويظهر في الفيديو نحو 20 موظفاً في معهد تعليمي في مدينة غوانجو في جنوب الصين، وهم مستلقون على الأرض، وينشدون شعارات للترحيب برئيسهم أثناء حملة تفتيشية.

وشوهد الموظفون ينظرون إلى الأعلى وهم يصرخون بحماسة: «فرع كيمينغ يرحب بالرئيس هوانغ.. فرع كيمينغ، سواء في الحياة أو الموت، لن نفشل في مهمة عملنا»، ونفى الممثل القانوني للشركة، واسمه ليو، هذه الحادثة، مؤكداً أن هوانغ لم يشارك في مثل هذا الطقس الترحيبي.

وقال: «تسبب هذا الفيديو في آثار سلبية دائمة للشركة، وربما تم إدخال تغييرات على المحتوى أو تلفيق أشياء أخرى».

وتقوم الحكومة المحلية في مدينة غوانجو، حالياً، بالتحقيق في كل من سياسات الشركة والمسؤولين عن الفيديو، وسرعان ما اكتسبت تلك الواقعة اهتماماً على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي في الصين، حيث حصد ثمانية ملايين مشاهدة، وعلّق أحد المراقبين على الموقع بالقول: «مثل هذه السياسات تنتهك كرامة الموظفين».

وفي أكتوبر من العام الماضي، كشفت موظفة مجهولة الهوية في غوانجو عن «سياسة الحفاظ على اللياقة البدنية» على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أن شركتها تلزم الموظفين السير 180 ألف خطوة شهرياً، وفرض غرامة صغيرة تقل عن يوان واحد لكل خطوة مفقودة.

وقالت إنها لم تستطع القيام إلا بـ2500 خطوة يومياً، حيث تأخذ «المترو» فوراً لدى عودتها من العمل، ولذا تعين عليها أن تدفع 100 يوان يتم اقتطاعها من راتبها في نهاية الشهر.

ولتجنب غرامات إضافية، كانت تلك الموظفة تذهب في طرق طويلة خلال عودتها إلى المنزل، ما تسبب في إزعاج بحياتها اليومية على نحو كبير.

وذكرت الصحيفة الرقمية الرئيسة في البر الصيني «ذي بيبار»، أن شركة لإدارة العقارات في مقاطعة هينان فرضت ضوابط صارمة على الوزن وشكل الجسم لموظفيها. عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»