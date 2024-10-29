صحف عربية.. دعم 15 مشروعاً خاصاً في مصر

قدّمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا»، ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث دعمت 15 مشروعاً في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والتصنيع، وغيرها من القطاعات، حسب ما ذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية.

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، المشروعات المستقبلية في مصر مع الوكالة التابعة للبنك الدولي، لاسيما على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة. وأكدت المشاط، أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA»، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.

كما ناقشت منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكل أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.

تأتي لقاءات الوزيرة مع المؤسسة الدولية، لتعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية. عن صحيفة «الأهرام» المصرية