«العمل» تطلق منصة لتوظيف المتقاعدين القطريين

أعلنت وزارة العمل إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين في القطاع الخاص، حيث يتم استقبال طلبات التوظيف من المتقاعدين الراغبين في العمل في مؤسسات القطاع الخاص بشكل طوعي. وتهدف المنصة إلى استثمار خبرات المتقاعدين، وتطوير مختلف القطاعات، من خلال استمرارهم في العطاء.

وتعدّ «استمر» منصة رقمية رائدة في قطر، تعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص، ما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية. وتوفر فرصاً مناسبة للمواطنين المتقاعدين للإسهام في تطوير مختلف القطاعات، بمشاركة خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية، واتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات. وتسعى المنصة لإنشاء فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة لإثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم.

عن صحيفة «الشرق» القطرية