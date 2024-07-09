مبيد حشري محظور في بريطانيا يسبب قتل النحل

أطلق مكتب حماية البيئة البريطاني تحقيقاً في الترخيص الحكومي باستخدام مبيد حشري محظور سام للنحل، يتم استخدامه في حالة الطوارئ. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مكتب حماية البيئة قوله، إنه يسعى لتحديد ما إذا كانت قد حدثت «حالات إخفاق خطرة» في الامتثال لقوانين حماية البيئة، عندما سمحت وزارة البيئة بإضافة مادة النيونيكوتينويد ثياميثوكسام إلى بذور بنجر السكر في عامي 2023 و2024. وجرى حظر هذا المبيد الحشري في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2018.

وتمت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة للعام الرابع على التوالي في يناير الماضي، ما أثار غضب المجموعات المناصرة للحفاظ على البيئة.